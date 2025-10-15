PalmCo Beri Bukti Industri Sawit Bisa Selaras dengan Areal Konservasi

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN III (Persero), PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) PalmCo merealisasikan komitmen melestarikan keanekaragaman hayati dan kelestarian satwa langka melalui pengelolaan kawasan hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value/HCV).

Perusahaan sawit itu mengelola lebih dari 14.000 hektare kawasan HCV yang tersebar di 96 lokasi di Pulau Sumatera dan Kalimantan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menjelaskan kawasan tersebut juga menjadi habitat penting bagi flora fauna langka dan terancam punah, seperti Gajah Sumatera, Harimau Sumatera, serta berbagai jenis primata, unggas, dan tumbuhan endemik lainnya.

Dia menyatakan orientasi bisnis perusahaan tidak hanya berfokus pada efisiensi dan profitabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan jangka panjang. “Kami percaya pertumbuhan ekonomi harus berjalan selaras dengan kelestarian alam, karena masa depan perusahaan juga bergantung pada kesehatan ekosistem,” ujarnya.

Sejak awal hingga saat menerapkan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sekitar dua dasawarsa lalu, PalmCo telah menjalankan prinsip NDPE (No Deforestation, No Peat, No Exploitation) sebagai panduan utama operasionalnya.

Prinsip tersebut menjadi landasan bagi perusahaan dalam mengelola perkebunan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Baca Juga: PalmCo Bersama Agrinas Perkuat Kapasitas Produksi Minyakita

PalmCo juga mencatat nihil kasus kebakaran di seluruh arealnya. Termasuk di lahan gambut seluas 13.694,98 hektare, berkat penerapan kebijakan tanpa bakar (zero burning policy) di seluruh wilayah kerja.

“Sejak awal kami komit zero burning. Jadi sampai kapan pun, PalmCo akan bebas bakar dalam segala operasinya,” tegas Jatmiko.