Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PalmCo Cetak SDM Unggul Lewat Program Magang untuk 1.300 Lebih Peserta

Rabu, 05 Agustus 2026 – 19:55 WIB
PalmCo Cetak SDM Unggul Lewat Program Magang untuk 1.300 Lebih Peserta - JPNN.COM
PalmCo menjadi salah satu perusahaan yang memperluas skema tersebut dengan membuka akses magang hingga ke seluruh lini bisnis, dari kantor pusat, kebun, hingga pabrik. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Sub holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menjadi salah satu perusahaan yang memperluas skema tersebut dengan membuka akses magang hingga ke seluruh lini bisnis, dari kantor pusat, kebun, hingga pabrik.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan dalam dua tahun terakhir, perusahaan perkebunan negara itu mencatat telah menerima 1.328 peserta magang.

Mereka datang lewat berbagai jalur, mulai dari program mandiri, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM), Magenta BUMN, Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga program penelitian.

Baca Juga:

Jatmiko menjelaskan para peserta tidak hanya ditempatkan di fungsi administratif.

Namun, juga terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan.

Perusahaan berupaya menghadirkan pengalaman kerja yang mendekati kondisi industri sesungguhnya sehingga peserta memperoleh gambaran nyata mengenai dunia profesional sebelum memasuki pasar kerja.

Baca Juga:

“Mereka dilibatkan dalam ritme kerja profesional, menghadapi studi kasus nyata, dan memperoleh evaluasi yang terukur," ujar Jatmiko, Rabu (5/8).

Menurut dia, pendekatan tersebut selaras dengan semangat Danantara dan BP BUMN untuk melahirkan generasi muda yang mampu bersaing.

Sub holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menjadi salah satu perusahaan yang memperluas skema tersebut dengan membuka akses magang

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   industri  PalmCo  Dunia Usaha  SDM  BUMN 
BERITA INDUSTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp