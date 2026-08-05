PalmCo Cetak SDM Unggul Lewat Program Magang untuk 1.300 Lebih Peserta

jpnn.com, JAKARTA - Sub holding PTPN III (Persero) PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo menjadi salah satu perusahaan yang memperluas skema tersebut dengan membuka akses magang hingga ke seluruh lini bisnis, dari kantor pusat, kebun, hingga pabrik.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa mengatakan dalam dua tahun terakhir, perusahaan perkebunan negara itu mencatat telah menerima 1.328 peserta magang.

Mereka datang lewat berbagai jalur, mulai dari program mandiri, Magang Bersertifikat Kampus Merdeka (MBKM), Magenta BUMN, Program Pemagangan Kementerian Ketenagakerjaan, hingga program penelitian.

Jatmiko menjelaskan para peserta tidak hanya ditempatkan di fungsi administratif.

Namun, juga terlibat dalam aktivitas operasional perusahaan yang tersebar di Sumatra dan Kalimantan.

Perusahaan berupaya menghadirkan pengalaman kerja yang mendekati kondisi industri sesungguhnya sehingga peserta memperoleh gambaran nyata mengenai dunia profesional sebelum memasuki pasar kerja.

“Mereka dilibatkan dalam ritme kerja profesional, menghadapi studi kasus nyata, dan memperoleh evaluasi yang terukur," ujar Jatmiko, Rabu (5/8).

Menurut dia, pendekatan tersebut selaras dengan semangat Danantara dan BP BUMN untuk melahirkan generasi muda yang mampu bersaing.