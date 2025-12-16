Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PalmCo Dampingi Ratusan Anak Jalani Trauma Healing di Aceh Tamiang

Selasa, 16 Desember 2025 – 17:38 WIB
PalmCo menghadirkan ruang pemulihan di tengah keterbatasan dan kelelahan akibat banjir. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - Anak-anak menjadi salah satu pihak yang mengalami duka mendalam akibat banjir yang melanda Aceh Tamiang akhir November lalu.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K Santosa mengatakan untuk menjawab kondisi tersebut pihaknya menghadirkan pelukan hangat melalui program trauma healing.

“Ini bentuk kepedulian dan komitmen mendampingi pemulihan psikososial anak-anak terdampak bencana,” ungkap Jatmiko dikutip, Selasa (16/12).

Berlokasi di Afdeling I Kebun Pulau Tiga, yang saat ini tinggal 874 jiwa terdiri dari 679 orang dewasa dan 195 anak-anak.

PalmCo menghadirkan ruang pemulihan di tengah keterbatasan dan kelelahan akibat banjir.

“Kami harap anak-anak diajak kembali merasakan rasa aman dan kebahagiaan melalui rangkaian kegiatan Trauma Healing seperti sharing and reflective circle, healing dance, permainan interaktif, dan mewarnai,” ungkap dia.

Setiap kegiatan dirancang bukan sekadar hiburan, melainkan sebagai pelukan emosional agar anak-anak perlahan bangkit dari trauma dan kembali tersenyum.

Dia menegaskan kehadiran PalmCo di lokasi bencana berangkat dari nilai kemanusiaan. 

Anak-anak menjadi salah satu pihak yang mengalami duka mendalam akibat banjir yang melanda Aceh Tamiang akhir November lalu.

