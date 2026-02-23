Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

PalmCo Dorong Sinergi untuk Mewujudkan Zero Accident

Senin, 23 Februari 2026 – 09:15 WIB
PTPN IV PalmCo untuk terus memperkuat ekosistem kerja yang aman dan berkelanjutan. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo untuk terus memperkuat ekosistem kerja yang aman dan berkelanjutan.

Keseriusan ini ditandai dengan kepercayaan Pemerintah Provinsi Riau yang mendapuk PTPN IV Palmco sebagai Tuan Rumah pelaksanaan Puncak Apel Peringatan Bulan K3 Nasional Tingkat Provinsi Riau pada Rabu (4/2).

Direktur PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa di Jakarta menyampaikan penunjukan perusahaan sebagai tuan rumah di salah satu provinsi penghasil sawit terbesar di Indonesia tersebut bukanlah sekadar seremoni.

Menurut dia, hal itu merupakan representasi dari komitmen nasional perusahaan untuk terus mengevaluasi, berinovasi, dan mengakselerasi budaya kerja yang aman di seluruh wilayah operasional PTPN IV PalmCo, dari hulu hingga hilir.

Sebagai wujud nyata dari konsistensi pengawasan tersebut, PTPN IV PalmCo berhasil mencatatkan pencapaian lebih dari 23 juta jam kerja aman tanpa kecelakaan fatal (fatality) selama beberapa bulan operasional terakhir hingga Januari 2026.

"Bagi PTPN IV PalmCo, keselamatan jiwa dan kesehatan seluruh insan perusahaan adalah prioritas tertinggi yang tidak bisa ditawar," ucap Jatmiko dalam keterangannya, Senin (22/2).

Dia menyebut pencapaian lebih dari 23 juta jam kerja aman ini adalah hasil dari kepatuhan sistem K3 yang ketat. Namun, pihaknya menyadari bahwa perjalanan menuju Zero Accident secara mutlak membutuhkan konsistensi tanpa henti dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement).

Melengkapi dukungan dari daerah tersebut, Jatmiko K. Santosa memaparkan ke depannya PTPN IV PalmCo telah menyiapkan sejumlah strategi mitigasi yang berfokus pada langkah preventif dan proaktif secara nasional. 

TAGS   PalmCo  zero accident  K3  Keselamatan kerja 
