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JPNN.com - Ekonomi - UMKM

PalmCo Gelar Baking Class 2026 untuk 50 UMKM dan Warga

Selasa, 14 Juli 2026 – 07:57 WIB
PalmCo Gelar Baking Class 2026 untuk 50 UMKM dan Warga - JPNN.COM
PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mengajak 50 orang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat ikut dalam kegiatan Baking Class 2026. Foto: dok PalmCo

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mengajak 50 orang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat ikut dalam kegiatan Baking Class 2026.

Kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang difokuskan pada pengembangan kapasitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa,menyampaikan program pemberdayaan ini diarahkan untuk menciptakan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kompetensi dasar.

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“Bagi kami, penyaluran bantuan TJSL ini, menjadi investasi sosial Perusahaan untuk membangun kemandirian masyarakat,” kata Jatmiko, Senin (13/7).

Pada pelatihan tersebut, para peserta diberikan keterampilan praktis untuk memproduksi beragam olahan bakery. Pengetahuan ini diproyeksikan sebagai bekal bagi warga untuk merintis usaha skala rumahan atau sebagai alternatif sumber pendapatan tambahan bagi keluarga.

Menurut Jatmiko, kewirausahaan merupakan salah satu instrumen utama dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga, terutama di kawasan sekitar operasional perusahaan. 

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Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dinilai memiliki bobot yang sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur sosial.

“Melalui pelatihan seperti ini, peserta tidak hanya belajar membuat produk, tetapi juga didorong untuk membangun keberanian memulai usaha, berinovasi, serta membaca peluang pasar,” tambahnya.

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV PalmCo mengajak 50 orang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat ikut dalam kegiatan Baking Class 2026.

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TAGS   PalmCo  Baking Class 2026  UMKM  Ekonomi  Ekonomi keluarga 
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