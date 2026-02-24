PalmCo & Kejati Lintas Provinsi Kolaborasi Memperkuat Pengamanan Aset HGU

jpnn.com, JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara IV PalmCo, sub holding PTPN III (Persero) menggandeng sejumlah Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Sumatra dan Kalimantan untuk memperkuat perlindungan hukum atas aset Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola perusahaan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko K. Santosa menyampaikan upaya memperkuat tata kelola dan pengamanan aset negara kian menjadi perhatian badan usaha milik negara (BUMN) sektor perkebunan.

Menurut dia, kerja sama yang dijalankan sepanjang 2024 hingga 2026 itu mencakup pendampingan Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata dan tata usaha negara, penyusunan pendapat hukum (legal opinion), hingga langkah pemulihan aset dan penagihan kewajiban pihak ketiga.

Dia menegaskan sinergi lintas wilayah dengan institusi kejaksaan menjadi bagian dari strategi memperkuat Good Corporate Governance (GCG) sekaligus memitigasi risiko hukum di tengah kompleksitas persoalan agraria.

“Kolaborasi dengan Kejaksaan Tinggi di berbagai provinsi adalah langkah strategis untuk membangun pengawalan hukum secara menyeluruh, mulai dari pencegahan hingga penyelesaian sengketa,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, akhir pekan lalu.

Jejaring Lintas Sumatra dan Kalimantan

Sejumlah Kejati yang telah menjalin kerja sama antara lain Kejaksaan Tinggi Sumatra Utara, Kejaksaan Tinggi Riau, Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, Kejaksaan Tinggi Jambi, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.

Jatmiko menegaskan jejaring ini mencakup seluruh regional operasional PalmCo.