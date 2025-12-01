PalmCo Maksimalkan Pengiriman Bantuan ke Wilayah Terisolasi di Sumut & Aceh

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo bergerak cepat menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi yang paling sulit dijangkau di wilayah terdampak banjir dan longsor di sebagian wilayah Sumatra.

Jalan lintas nasional sempat terputus, aliran listrik padam berhari-hari, dan beberapa desa terisolasi, terutama di Sumatera Utara dan Aceh.

Perusahaan yang berada di bawah subholding PTPN III (Persero) itu menurunkan bantuan logistik berupa beras, air kemasan, mi instan, telur ayam, makanan siap saji, serta obat-obatan dan perlengkapan P3K.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan total distribusi mencapai ratusan paket yang disebar ke titik-titik pengungsian dan desa terdampak di Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Sibolga, Langkat, hingga Kota Langsa.

Dia menegaskan dukungan kemanusiaan tersebut menjadi prioritas perusahaan, terlebih bagi warga yang terisolasi.

“PalmCo siap menembus segala penjuru di Sumatera Utara dan Aceh. Tidak ada lokasi yang terlalu jauh selama masyarakat masih membutuhkan,” ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Senin (1/12).

Menurut dia, tantangan akses dan respons cepat dilakukan sejak laporan awal bencana masuk.

Seluruh unit regional PalmCo disebutkan langsung bergerak.