PalmCo Memperluas Distribusi Beras Murah SPHP Sampai 107 Titik

jpnn.com, JAKARTA - PTPN IV PalmCo, dengan menyalurkan lebih dari 195 ton beras murah dalam program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke tiga pulau besar, Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.

PalmCo telah menyalurkan 195,6 ton beras SPHP melalui 107 titik distribusi yang tersebar di wilayah operasionalnya hingga awal September 2025.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa menyatakan jumlah ini merupakan bagian dari target distribusi sebesar 900 ton beras melalui 150 titik hingga akhir tahun.

“PalmCo selalu bergerak cepat memperluas jangkauan distribusi beras SPHP. Ini bentuk nyata dukungan kami terhadap program pemerintah dalam menjaga stabilitas pangan nasional sekaligus melindungi daya beli masyarakat,” ujar Jatmiko dikutip Senin (8/9).

Menurut Jatmiko, harga beras SPHP yang dipasarkan PalmCo dipatok sebesar Rp 12.500 per kilogram—lebih rendah dari harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku di beberapa wilayah.

Skema ini diyakini mampu meredam potensi kenaikan harga akibat spekulasi atau praktik penimbunan.

Stok Nasional Aman

Secara nasional, data dari Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA) menunjukkan tren positif. Produksi padi Indonesia terus meningkat, seiring dengan penguatan sistem distribusi dan program swasembada pangan yang dipercepat.