JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

PalmCo Meriahkan Pacu Jalur 'Aura Farming' Kuansing

Selasa, 19 Agustus 2025 – 07:00 WIB
Ilustrasi suasana Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Minggu (21/8/22). ANTARA/Annisa Firdausi/22

jpnn.com, JAKARTA - Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero) melalui anak usahanya Sub Holding PTPN IV PalmCo mendukung perhelatan akbar Pacu Jalur 2025 di Tepian Narosa, Teluk Kuantan, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Provinsi Riau 20-24 Agustus 2025.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa menyatakan bantuan disalurkan secara langsung kepada peserta pacu jalur 2025 lewat program tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL).

Mereka adalah Kepengurusan Langkah Siluman Buayo Danau, Kabupaten Kuantan Singingi serta peserta dari Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu.

"Alhamdulillah, tahun ini kami melalui Regional III di Riau kembali mendukung event pacu jalur di Tepian Narosa," kata Jatmiko dikutip, Selasa (18/8).

Jatmiko menuturkan dalam beberapa tahun terakhir, PTPN IV Regional III secara konsisten mendukung event tahunan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

“Sebelum pacu jalur viral di media sosial melalui tarian anak pacu jalur yang dikenal dengan aura faming, PalmCo melalui manajemen Regional III rutin berpartisipasi. Insya Allah kami bersama dengan stakeholder lainnya, kedepan akan senantiasa memberikan dukungan serupa sebagai langkah menjaga heritage bangsa," kata Jatmiko.

Ketua pengurus Langkah Siluman Buayo Danau Zulderi mengapresiasi dukungan dari PTPN IV Regional III.

Zulderi mengatakan dukungan tersebut sangat membantu pihaknya untuk dapat berpacu dan mengukir prestasi setelah selama 20 tahun konsisten berpartisipasi pada event tersebut.

