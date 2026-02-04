PalmCo Raup USD 10,5 Juta dari Penjualan CPO Bersertifikasi RSPO

jpnn.com, JAKARTA - Sub Holding PTPN IV PalmCo yang merupakan bagian dari Holding Perkebunan Nusantara III (Persero) berhasil memperoleh tambahan penghasilan berupa premium price mencapai USD 10,5 juta atau Rp174 Miliar dari penjualan 760 ribu ton crude palm oil (CPO) dan palm kernel oil (PKO) sepanjang 2025.

Adapun tambahan penghasilan atau premium price dari produk sawit itu bersertifikasi Roundtable of Sustainable Palm Oil model Identity Preserved (RSPO IP) maupun Mass Balance (RSPO MB).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo Jatmiko Santosa mengatakan sertifikasi RSPO IP dan MB telah menempatkan PalmCo pada segmen pasar dengan standar tinggi berkelanjutan.

“Skema ini memastikan mampu telusur dari hulu ke hilir dan memberikan nilai tambah secara komersial,” kata Jatmiko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (3/2) .

PTPN IV PalmCo telah memproduksi dan menjual sebanyak 201 ribu ton CPO bersertifikasi RSPO IP dari tiga entitasnya di Sumatra Utara dan Riau sepanjang 2025.

Ketiga entitas tersebut masing-masing adalah PTPN IV Regional I dan II yang berlokasi di Sumatera Utara dengan masing-masing telah menjual sebanyak 57,5 ribu ton dan 60,4 ribu ton CPO RSPO IP.

Selanjutnya, PTPN IV Regional III dengan wilayah operasionalnya di Bumi Lancang Kuning, Provinsi Riau dengan jumlah penjualan CPO bersertifikasi RSPO IP mencapai 82 ribu ton.

Selain RSPO IP, PTPN IV PalmCo yang kini menginjak usia ke-duanya turut memproduksi dan memasarkan 520 ribu ton CPO bersertifikasi RSPO Mass Balance. Berbeda dengan RSPO IP, hampir seluruh entitas di bawah PalmCo memproduksi CPO bersertifikasi RSPO MB yang turut diakui dunia internasional.