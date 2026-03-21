PalmCo Tebar Bantuan Berkelanjutan untuk Menyambut Idulfitri 1447 Hijriah

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, PTPN IV PalmCo merealisasikan sejumlah program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Sumatra dan Kalimantan.

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa menyampaikan rangkaian inisiatif sosial tahun ini difokuskan pada perluasan dampak positif, mulai dari fasilitas mudik gratis, intervensi penanganan stunting, santunan anak yatim piatu, hingga dukungan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus.

Sebagai langkah antisipasi lonjakan mobilitas arus mudik Lebaran tahun ini, PTPN IV PalmCo telah memberangkatkan 1.160 peserta mudik gratis secara serentak pada Selasa (18/3/2026).

“Sebanyak 31 unit bus dikerahkan dari tujuh regional perusahaan untuk melayani 13 rute utama di lintas Sumatera dan Kalimantan, termasuk rute padat Pontianak–Parindu–Sanggau–Sekadau–Sintang,” ujar Jatmiko dikutip, JPNN, Sabtu (21/3).

Dia menjelaskan program bagian dari 'Mudik Bersama BUMN' ini merupakan upaya perusahaan dalam menekan risiko kecelakaan dan mengurangi kepadatan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pribadi. Ia memastikan seluruh armada yang diberangkatkan telah melewati uji teknis menyeluruh dan dikemudikan oleh tenaga profesional.

"Program ini kami siapkan secara matang agar masyarakat bisa mudik dengan aman dan nyaman. Ini adalah bagian dari tanggung jawab kami sebagai BUMN untuk hadir memberikan solusi nyata bagi masyarakat," ujar Jatmiko usai pelepasan peserta mudik.

Selain program insidental arus mudik, PTPN IV PalmCo juga terus melanjutkan program jangka panjang di sektor kesehatan melalui intervensi stunting bertajuk “Nutrisi Sehat, Bangsa Kuat”. Berdasarkan data perusahaan, bantuan makanan tambahan bergizi ini sebelumnya telah menjangkau 1.313 anak pada 2024 dan terus meluas hingga 2.077 anak pada 2025.

Memasuki awal 2026, intervensi serupa kembali disalurkan secara spesifik kepada 110 anak. Pendekatan yang dilakukan perusahaan tidak sekadar melalui pemberian bantuan pangan seperti susu formula, telur, beras, dan biskuit, melainkan juga menyentuh aspek kesehatan lingkungan lewat pembangunan fasilitas Jamban Sehat.