Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Palmeera Lounge: Terminal 2F Bandara Soetta Kini Punya Layanan ‘Kelas Surga’

Kamis, 11 Desember 2025 – 07:41 WIB
Palmeera Lounge: Terminal 2F Bandara Soetta Kini Punya Layanan ‘Kelas Surga’ - JPNN.COM
Kenyamanan saat bersantai di Palmeera Lounge, Terminal 2F Gate 6, Bandara Soetta, Tangerang. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Setiap musim haji dan gelombang perjalanan umrah, jutaan jemaah dari seluruh Indonesia bertumpuk di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Mereka datang dari berbagai daerah, membawa harapan spiritual, tetapi sering kali berhadapan dengan proses keberangkatan yang melelahkan.

Alur keberangkatan yang panjang—dari check-in, imigrasi, hingga naik bus apron menuju pesawat—sering menguras tenaga lebih dahulu sebelum ibadah dimulai.

Baca Juga:

Di tengah pengalaman sakral yang begitu personal, kenyamanan seharusnya tak lagi menjadi barang mewah.

Pemerintah telah meresmikan Terminal Khusus Haji dan Umrah 2F di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Banten, pada 4 Mei 2025.

Langkah itu tentu menjadi sinyal kuat bahwa layanan bagi jemaah perlu diperlakukan berbeda—lebih manusiawi, rapi, dan tentu saja premium.

Baca Juga:

Memprioritaskan kenyamanan jemaah bukan sekadar soal mutu layanan—tetapi juga reputasi negara dalam menghadirkan fasilitas ibadah yang layak.

Membaca hal tersebut, Palmeera Lounge yang ada di Terminal 2F Gate 6 Soetta, pun hadir menjawab ekspektasi jemaah untuk melayani sedari pintu bandara.

Palmeera Lounge yang ada di Terminal 2F Gate 6 Soetta, hadir menjawab ekspektasi jemaah haji-umrah untuk melayani sedari pintu bandara.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta  Palmeera Lounge  lounge di bandara soetta  jemaah haji dan umrah  lounge jemaah haji-umrah 
BERITA TERMINAL 2 BANDARA SOEKARNO HATTA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp