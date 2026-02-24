Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Paloh Singgung PT 7 Persen, Elite PDIP Harap Parpol yang Lolos Parlemen Memenuhi AKD

Selasa, 24 Februari 2026 – 19:30 WIB
Politikus PDIP Andreas Hugo Pareira soal pengibaran bendera One Piece. Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira menyebut langkah menaikkan angka ambang batas parlemen atau parlementary treshold (PT) memang perlu dipertimbangkan.

Hal demikian dikatakan Andreas menyikapi pernyataan Ketum NasDem Surya Paloh yang menyinggung penerapan PT tujuh persen.

"Perlu dipertimbangkan untuk lebih menyederhanakan jumlah partai yang masuk ke parlemen agar lebih selektif," kata dia kepada awak media, Selasa (24/2).

Diketahui, pernyataan Paloh terkait PT tujuh persen lebih tinggi daripada ambang batas parlemen pada Pemilu 2024 sebesar empat persen.

Menurut Andreas, langkah menaikkan PT bisa menyederhanakan jumlah partai peserta pemilu di parlemen.

Selain itu, lanjut dia, parpol peserta pemilu yang lolos ke parlemen bisa memenuhi semua Alat Kelengkapan Dewan (AKD) ketika penerapan PT tinggi.

"Tidak terjadi rangkap pengisian AKD oleh seorang anggota di beberapa AKD yang menyebabkan anggota tidak fokus dalam menjalan tugas-tugas konstitusionalnya," kata Andreas.

Namun, legislator Komisi XIII DPR RI itu mengaku belum bisa mengusulkan angka PT ideal untuk pemilu mendatang.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menyebut langkah menaikkan PT bisa menyederhanakan jumlah partai peserta pemilu di parlemen.

