PAM Jaya Bagikan 500 Keping Emas Bagi Para Pelanggan Sambungan Baru

jpnn.com, JAKARTA - PAM JAYA kembali menggelar kegiatan Penyerahan Hadiah Emas batch kedua bagi pelanggan yang beruntung.

Kegiatan penyerahan hadiah batch pertama pada 30 September 2025, kini PAM JAYA menyerahkan hadiah kepada para pemenang yang belum sempat hadir untuk menerima hadiah mereka secara langsung.

Kegiatan itu merupakan rangkaian dari Program Undian Emas PAM JAYA yang telah diundi pada 12 Agustus 2025 lalu.

Sebelum dilakukan pengundian, daftar pelanggan yang memenuhi kriteria sudah dikunci (locked) dan disegel oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, sehingga pemberian hadiah emas ini bersifat adil, jujur, dan transparan.

Total pemenang sebanyak 500 pelanggan mendapatkan emas masing-masing 5 gram, sebagai bentuk apresiasi bagi pelanggan yang telah mendaftar sambungan baru pada periode Januari hingga Desember 2024.

Para pemenang tersebut, tepilih dari total 46.196 pelanggan sambungan baru selama periode 1 Januari hingga 31 Desember 2024.

Jumlah sambungan baru ini merupakan pencapaian tertinggi sambungan baru air perpipaan PAM JAYA dalam 15 tahun terakhir.

"Pembagian hadiah emas ini bukan sekadar hadiah, tetapi bentuk apresiasi PAM JAYA kepada pelanggan yang telah mempercayakan kebutuhan air berkualitasnya kepada PAM JAYA,” ujar Direktur Utama PAM Jaya Arief Nasrudin, pada Jumat (10/10).