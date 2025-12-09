PAM Jaya Rayakan HUT ke-103, Prasetyo Optimistis Target 100 Persen Perpipaan Tercapai

jpnn.com, JAKARTA - Bertepatan dengan HUT ke-103 PAM Jaya, Ketua Dewan Pengawas (Dewas) Prasetyo Edi Marsudi menegaskan komitmennya untuk mencapai target 100 persen layanan perpipaan di Jakarta.

Menurutnya, pengawasan dilakukan dengan memperkuat kolaborasi antara Dewas dan jajaran direksi PAM JAYA agar seluruh kebijakan dan program berjalan searah.

"Peran Dewas adalah memastikan PAM JAYA berjalan sesuai koridornya. Sekarang PAM JAYA menjadi tuan rumah penuh. Mitra-mitra lama sudah bersatu, dan ini menjadi modal penting untuk melangkah ke depan," kata Prasetyo di sela-sela peringatan HUT PAM Jaya di Gelanggang Olahraga (GOR) Soemantri Brodjonegoro, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Selasa (23/12).

Baca Juga: Demokrat Tolak Raperda Perumda PAM Jaya Jadi Perseroda karena Risiko Privatisasi

Dia menyebut target 100 persen perpipaan merupakan visi Gubernur Jakarta, Pramono Anung, yang harus diwujudkan secara konsisten melalui kerja kolektif seluruh pemangku kepentingan.

Pras menegaskan, Dewas dan direksi PAM JAYA akan terus membangun kerja sama yang solid, saling mengoreksi, dan menjaga fokus perusahaan pada pelayanan air minum bagi warga Jakarta.

"Kami berkolaborasi dengan direksi, bekerja dengan niat yang sama. Hatinya harus PAM JAYA. Tidak ada lagi Palyja, tidak ada lagi Aetra," ujarnya.

Baca Juga: Praktisi Ekonomi Dorong Transformasi PAM Jaya Jadi Perseroda

Di tempat yang sama, Direktur Utama PAM JAYA Arief Nasrudin mengatakan pihaknya telah menggelar townhall sebagai agenda strategis perusahaan untuk menyatukan persepsi, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan komitmen pegawai dalam menghadapi tantangan ke depan.

"Alhamdulillah, hari ini PAM JAYA memasuki usia ke-103 tahun. Kami menggelar townhall meeting untuk memperkuat sinergi tim agar lebih solid dalam menghadapi tantangan tahun 2026," kata Arief.