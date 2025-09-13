Paman Memperkenalkan Diri dengan Kesal

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Paman resmi memperkenalkan diri ke industri musik lewat single debut yang bertajuk Kesal.

Paman merupakan band yang beranggotakan Kykiel (vokal/bas), Jack Andie (gitar), Badim (gitar), dan Galy (drum).

Lewat Kesal, Paman ingin membuktikan keseriusan dalam berkarya di kancah musik.

Kesal bercerita tentang seseorang yang sudah melakukan segalanya demi mendapatkan pujaan hati, tetapi seperti kisah klasik yang sering terjadi, semua usaha itu justru berujung di tempat yang paling menyakitkan yakni diabaikan.

Dengan pendekatan lirik yang sarkastik dan penuh ironi, Paman mengemas rasa frustrasi dan kecewa dalam balutan musik yang ringan, namun tetap menyisakan perasaan pilu di balik senyuman.

"Lagu ini dipersembahkan buat kamu yang sudah kasih semuanya, tetapi tetap dicuekin. Mau marah, mau nyerah sudah enggak ada energi. Semua janji manis sudah habis terbakar sirna, kisah kita takkan pernah sempurna," ungkap personel Paman.

Dari segi musik, Paman melalui Kesal menghadirkan sesuatu yang sederhana dan jujur, menggabungkan melodi easy listening dengan lirik yang mudah dicerna, relatable, dan sedikit menyentil.

Lagu Kesal diklaim cocok untuk pendengar dari segala kalangan penikmat musik.