Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pamer Airsoft Gun & Rusak Ruko, Adam Deni Ditahan Polres Jakut

Minggu, 21 Juni 2026 – 13:15 WIB
Pamer Airsoft Gun & Rusak Ruko, Adam Deni Ditahan Polres Jakut - JPNN.COM
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com - JAKARTA - Selebgram Adam Deni Gearaka (ADK) ditangkap Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara. Adam Deni ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perusakan dan intimidasi menggunakan airsoft gun di sebuah ruko kawasan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan kasus tersebut berawal dari laporan pemilik usaha Ruko Yummy Coin yang mengaku menjadi korban perusakan.

Peristiwa pertama terjadi pada Rabu (17/6) sekitar pukul 20.30 WIB. Berdasarkan hasil penyelidikan, Adam Deni diduga mendatangi lokasi usaha korban dan memaksa masuk ke dalam ruko.

Baca Juga:

"Tersangka diduga merusak sejumlah fasilitas di lokasi," kata Kombes Budi kepada wartawan, Minggu (21/6).

Fasilitas yang dirusak antara lain papan reklame atau neon box toko, dinding pembatas gypsum, kursi, hingga sanitasi.

Tak hanya itu, Adam Deni juga diduga mengintimidasi petugas keamanan dengan memperlihatkan satu unit airsoft gun yang terselip di pinggangnya.

Baca Juga:

Keesokan harinya, Kamis (18/6) sekitar pukul 19.30 WIB, tersangka kembali mendatangi lokasi dan diduga merusak bagian luar kendaraan milik korban, yang sedang terparkir.

Menerima laporan dari karyawan dan petugas keamanan, anggota Polsek Cilincing langsung mendatangi lokasi dan mengamankan Adam Deni. Penanganan kasus kemudian dilimpahkan ke Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara.

Polres Metro Jakarta Utara menahan selebgram Adam Deni setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perusakan dan intimidasi menggunakan airsoftgun

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Adam Deni  Perusakan  polres jakut  Airsoft Gun  Selebgram 
BERITA ADAM DENI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp