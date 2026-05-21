JPNN.com - Entertainment - Seleb

Pamer KTP Baru, Paula Verhoeven: Bismillah, New Start, New Chapter

Kamis, 21 Mei 2026 – 18:50 WIB
Paula Verhoeven. Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Paula Verhoeven mengumumkan telah memiliki KTP baru dengan status 'cerai hidup'.

Seperti diketahui, Paula Verhoeven dan Baim Wong telah resmi bercerai pada 16 April 2025 lalu.

Melalui akun Threads pribadinya, Paula Verhoeven membagikan sebuah foto hitam putih yang memperlihatkan KTP barunya.

Dari foto KTP itu terlihat status baru perempuan 38 tahun tersebut, yakni 'cerai hidup'.

"Hari ini Alhamdulillah, finally KTP baru," ujar Paula Verhoeven melalui akunnya di Threads, Kamis (21/5).

Dia mengungkapkan bahwa pengurusan KTP itu baru sempat dilakukannya sekaligus untuk mengganti foto yang lama.

"Baru sempat urus karena sekalian ganti foto juga," kata Paula Verhoeven.

Seolah ingin menutup lembaran lama, ibu dua anak itu menuliskan sebuah kata-kata yang menandai perjalanan barunya.

Paula Verhoeven  Baim Wong  KTP  perceraian  paula verhoeven cerai 
