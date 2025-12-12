Pameran Beyond The Notes: Jejak Arsip Karya Andi Bayou

Jumat, 12 Desember 2025 – 16:15 WIB

jpnn.com - JAKARTA - Andi Bayou terobsesi menggelar kembali pameran arsip, setelah Beyond The Notes-Andi Bayou di Andi Bayou Museum Yogyakarta, 4-7 Desember sukses.

"Mungkin akan menjadi agenda rutin, semacam agenda tahunan,” ujar Andi Bayou di Jakarta, Jumat (12/12).

Beyond The Notes-Andi Bayou menampilkan arsip perjalanan Andi Bayou sebagai musisi, produser, pengaransemen, dan komposer musik Indonesia sejak era 1990-an.

Pameran tersebut membuka akses publik pada berbagai material arsip yang selama ini menjadi bagian dari proses penciptaan musikal Andi Bayou.

Mulai dari instrumen, notasi, rekaman, foto, surat, hingga catatan personal yang merekam ruang batin proses bermusiknya. Melalui rangkaian koleksi ini, pengunjung diajak melihat bagaimana gagasan musikal dibangun, berkembang, dan bertransformasi menjadi karya.

"Beyond The Notes memandang musik bukan hanya sebagai produk akhir, melainkan sebuah perjalanan panjang yang dibentuk oleh disiplin, ketekunan, dan pencarian makna,” tuturnya.

Jejak arsip yang disajikan mengajak publik memahami kembali hubungan mendasar antara manusia, bunyi, dan spiritualitas dalam karya-karya Andi Bayou.

“Sebuah perjalanan kreatif yang terus bergerak melampaui batas pencapaian teknis dan formal,” kata Andi.