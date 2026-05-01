Pameran CBE Perkuat Kolaborasi Industri Lewat Tren F&B dan Lifestyle Terkini

jpnn.com, JAKARTA - Industri makanan dan minuman Indonesia terus tumbuh sebagai salah satu sektor paling dinamis, didorong perubahan perilaku konsumen, tren experiential dining, serta meningkatnya kebutuhan kolaborasi lintas industri.

Kini, bisnis F&B tidak lagi hanya berbicara tentang produk, tetapi juga pengalaman, inovasi, teknologi, dan lifestyle.

Menjawab perkembangan tersebut, Cafe & Brasserie Expo (CBE) Jakarta 2026 akan hadir pada 7–10 Mei 2026 di JIEXPO Kemayoran Hall C1 & C3, menghadirkan platform bisnis dan inspirasi bagi pelaku industri kuliner, hospitality, entrepreneur, hingga para pecinta lifestyle.

CBE 2026 hadir bukan hanya sebagai pameran, tetapi sebagai ruang pertemuan antara inovasi, bisnis, dan lifestyle dalam satu ekosistem.

Mengusung tema “Taste Circle” dan tagline “FnB & Lifestyle in One Roof”, CBE mempertemukan ekosistem industri dari hulu ke hilir, from ingredients to experience. Pameran ini menghadirkan pengalaman lengkap dari dunia kuliner dan gaya hidup, mulai dari menemukan produk baru, belajar dari para ahli, hingga mencicipi langsung ratusan produk pilihan, semuanya dalam satu atap.

Sebanyak 120+ brand akan berpartisipasi, mewakili empat pilar utama industri kuliner modern: kopi, teh, cokelat, dan wine & spirits, dilengkapi kategori Health & Lifestyle dan Support & Tech.

Setiap brand membawa identitas, nilai, dan cerita kampanye yang unik, menjadikan CBE bukan hanya tempat bertemu supplier, tetapi juga ruang lahirnya kolaborasi dan kampanye yang lebih bermakna. Hal ini sejalan dengan tren industri, di mana kolaborasi brand di sektor F&B meningkat 114% dalam dua tahun terakhir, sementara 42% konsumen kini semakin tertarik pada pengalaman experiential dining.

"CBE 2026 adalah ‘Networking Bowl’ tempat berbagai sektor bertemu dan menciptakan peluang baru. Di sinilah kopi bisa berkolaborasi dengan teknologi, artisan tea bertemu interior design, dan inovasi F&B bertumbuh lewat ekosistem yang saling terhubung," ujar Project Manager CBE 2026 Luhur Tri Atmojo (Mojo).