Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pameran CBE Perkuat Kolaborasi Industri Lewat Tren F&B dan Lifestyle Terkini

Jumat, 01 Mei 2026 – 13:49 WIB
Cafe & Brasserie Expo (CBE) Jakarta 2026 akan hadir pada 7–10 Mei 2026 di JIEXPO Kemayoran Hall C1 & C3. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Industri makanan dan minuman Indonesia terus tumbuh sebagai salah satu sektor paling dinamis, didorong perubahan perilaku konsumen, tren experiential dining, serta meningkatnya kebutuhan kolaborasi lintas industri.

Kini, bisnis F&B tidak lagi hanya berbicara tentang produk, tetapi juga pengalaman, inovasi, teknologi, dan lifestyle.

Menjawab perkembangan tersebut, Cafe & Brasserie Expo (CBE) Jakarta 2026 akan hadir pada 7–10 Mei 2026 di JIEXPO Kemayoran Hall C1 & C3, menghadirkan platform bisnis dan inspirasi bagi pelaku industri kuliner, hospitality, entrepreneur, hingga para pecinta lifestyle.

CBE 2026 hadir bukan hanya sebagai pameran, tetapi sebagai ruang pertemuan antara inovasi, bisnis, dan lifestyle dalam satu ekosistem.

Mengusung tema “Taste Circle” dan tagline “FnB & Lifestyle in One Roof”, CBE mempertemukan ekosistem industri dari hulu ke hilir, from ingredients to experience. Pameran ini menghadirkan pengalaman lengkap dari dunia kuliner dan gaya hidup, mulai dari menemukan produk baru, belajar dari para ahli, hingga mencicipi langsung ratusan produk pilihan, semuanya dalam satu atap.

Sebanyak 120+ brand akan berpartisipasi, mewakili empat pilar utama industri kuliner modern: kopi, teh, cokelat, dan wine & spirits, dilengkapi kategori Health & Lifestyle dan Support & Tech.

Setiap brand membawa identitas, nilai, dan cerita kampanye yang unik, menjadikan CBE bukan hanya tempat bertemu supplier, tetapi juga ruang lahirnya kolaborasi dan kampanye yang lebih bermakna. Hal ini sejalan dengan tren industri, di mana kolaborasi brand di sektor F&B meningkat 114% dalam dua tahun terakhir, sementara 42% konsumen kini semakin tertarik pada pengalaman experiential dining.

"CBE 2026 adalah ‘Networking Bowl’ tempat berbagai sektor bertemu dan menciptakan peluang baru. Di sinilah kopi bisa berkolaborasi dengan teknologi, artisan tea bertemu interior design, dan inovasi F&B bertumbuh lewat ekosistem yang saling terhubung," ujar Project Manager CBE 2026 Luhur Tri Atmojo (Mojo).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Cafe & Brasserie Expo  CBE  Lifestyle  Makanan 
BERITA CAFE & BRASSERIE EXPO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp