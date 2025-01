Pameran Film Tiongkok 2025 Sukses Digelar, Mempererat 75 Tahun Hubungan Diplomatik

jpnn.com, JAKARTA - Pameran Film Tiongkok 2025 yang digelar di Cinepolis, Senayan Park, Jakarta selama tiga hari dari 14-16 Januari 2025, berlangsung sukses.

Festival film tersebut diselenggarakan Biro Film Nasional China bekerja sama dengan Asosiasi Pertukaran dan Kerja Sama Industri Produksi Film dan Televisi China-Indonesia.

Terdapat sejumlah film Tiongkok yang sukses ditayangkan, di antaranya 'Into the Mortal World', 'Personal Persistance', 'Gold or Shit' atau 'G for Gap', 'Life of Luosang', dan 'Her Story' yang menjadi sukses menjadi box office di China tahun lalu.

Kehadiran pameran film China di Jakarta tersebut diharapkan dapat mempererat pertukaran budaya kedua negara.

"Kami berharap kegiatan terus membangun jembatan bagi para pembuat film kedua negara, memperkenalkan kebudayaan China," kata Atase Kebudayaan Kedutaan Besar China untuk Indonesia Wang Siping di Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Wang Siping mengungkapkan Pameran Film Tiongkok 2025 menjadi simbol persahabatan dan kolaborasi antara kedua negara.

Acara ini hadir bertepatan dengan peringatan 75 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia.

Pameran Film Tiongkok 2025 ini menjadi langkah penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan meningkatkan kerja sama di bidang budaya.