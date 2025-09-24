Pameran Internasional Interzum Jakarta, IHF, dan IFMAC & WOODMAC 2025 Resmi Dibuka

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia menegaskan posisinya sebagai pusat industri furniture, perangkat keras, dan woodworking dengan dibukanya tiga pameran internasional berskala besar, yakni interzum jakarta, International Hardware Fair (IHF) Indonesia, dan IFMAC & WOODMAC.

Diselenggarakan di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran pada 24–27 September 2025, ketiga pameran ini menghadirkan lebih dari 400 eksibitor dari lebih 15 negara termasuk Jerman, Tiongkok, Swiss, India, dan Korea Selatan.

Dengan konsep “satu tiket, tiga pameran”, pengunjung dapat menjelajahi seluruh solusi industri, mulai dari material, komponen, perangkat keras, mesin produksi, hingga teknologi desain interior dalam satu kunjungan.

Baca Juga: Produk Kayu Olahan Indonesia Bukukan Potensi Transaksi Rp 46 Miliar di Interzum 2023 Jerman

Kehadiran IFMAC & WOODMAC menghadirkan teknologi woodworking presisi, otomasi, dan digitalisasi untuk mendukung efisiensi serta daya saing industri kawasan, menjadikan pameran ini katalisator pertumbuhan industri furnitur dan manufaktur di Asia Tenggara.

Interzum Jakarta menyoroti inovasi material, komponen, dan teknologi untuk produksi furniture serta desain interior.

Pameran ini menampilkan tren global dan solusi manufaktur berkelanjutan sekaligus menjadi platform bagi produsen untuk memperkenalkan produk terbaru mereka.

Baca Juga: Sandiaga Bantu Perajin Furniture Jadi Lebih Produktif

Tahun ini, beberapa brand internasional dan regional terkemuka yang hadir antara lain Gauss, King Slide Works, Simalfa, American Hardwood Export Council, Sumec International Technology, Biohouse, dan Coolist, yang menyajikan wawasan langsung mengenai desain terkini, solusi efisiensi produksi, dan praktik ramah lingkungan yang semakin relevan dalam industri furnitur modern.

International Hardware Fair Indonesia, yang digelar dengan dukungan EISENWARENMESSE – International Hardware Fair Cologne, menampilkan rangkaian lengkap perangkat keras, alat tangan, mesin pertukangan, serta sistem keamanan modern.