Pameran Konstruksi Indonesia 2025: 16 Perusahaan Malaysia Tawarkan Produk Ramah Lingkungan

jpnn.com - Malaysia menjadi salah satu negara yang hadir dan menawarkan berbagai produk konstruksi unggulannya dalam pameran "Construction Indonesia 2025" yang digelar pada 10-13 September 2025 di JI Expo Kemayoran, Jakarta.

Sebanyak 16 perusahaan di bidang konstruksi diboyong oleh Matrade, badan perdagangan luar negeri Malaysia (Malaysia External Trade Development Corporation) pada pameran tersebut.

Pada kegiatan itu, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia H.E. Dato' Syed Mohamad Hasrin Tengku Hussin menjelaskan bahwa partisipasi 16 perusahaan Malaysia tersebut bertujuan untuk meningkatkan kerja sama kedua negara di bidang konstruksi.

"Saya tentunya berharap agar produk dari perusahaan-perusahaan dari Malaysia ini bisa juga digunakan di Indonesia, sehingga kami bisa turut berkontribusi dalam pembangunan di sini," kata Dato' Syed dikutip dalam siaran pers, Jumat (12/9/2025).

Dia menjelaskan bahwa fokusnya kali ini adalah untuk turut mendukung inisiatif hijau atau kelestarian dan sustainability atau keberlanjutan.

"Di mana produk-produk konstruksi Malaysia memiliki bahan yang baik dan berasal dari alam, sehingga kami berharap produknya bisa diterima di Indonesia," lanjutnya.

Baca Juga: Deklarator Projo Minta Prabowo Lakukan Evaluasi dan Copot Menteri Pembuat Gaduh

Menurut Dato’ Syed, dirinya juga meyakini bahwa produk konstruksi asal Malaysia akan cocok dengan kondisi lingkungan di Indonesia yang memiliki karakteristik hampir sama dengan negaranya.

"Saya lihat produk konstruksi yang kami tawarkan juga bisa diterima di Indonesia, karena beberapa produk sudah digunakan di Malaysia dan sudah masuk ke pasar luar negeri lainnya. Selain itu, karakteristik Indonesia juga mirip dengan Malaysia, terutama dari sisi iklim, sehingga produk-produk ini sangat sesuai untuk digunakan di sini," tuturnya.