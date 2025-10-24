Close Banner Apps JPNN.com
Pameran Lukisan Warisan Jiwa, Kolaborasi Seni dan Charity untuk Negeri

Jumat, 24 Oktober 2025 – 22:06 WIB
Pendiri Yayasan Cahaya Cita IDN, Rina Ciputra, Natalie Airlangga Hartarto dan Barindra Surjaudaja, Ciputra Artprenuer Jakarta, (24/10/2025). Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 110 lukisan dari berbagai jenis dipamerkan dalam Art Exhibitions Warisan Jiwa di Ciputra Artpreneur, Jakarta, mulai Jumat (24/10/2025).

Pameran yang menghadirkan berbagai aliran lukisan yang diinisiasi gerakan anak muda melalui Yayasan Cahaya Cita ini mengkolaborasikan seni dan charity.

Pendiri Yayasan Cahaya Cita, Natalie Airlangga Hartarto mengaku, ide pameran Warisan Jiwa muncul saat melihat berbagai latar manusia dan kondisinya yang disatukan melalui seni. Menurut Natalie berbagai karakter orang dengan latar belakangnya justru bisa disatukan melalui seni.

Hal inilah yang mendorong dirinya beserta teman-teman satu angkatan sekolahnya di Binus School Simprug menggagas pameran untuk mewadahi seniman lokal memamerkan karyanya. Sekaligus, menjadi gerakan yang muncul dari generasi Z yang mengajak untuk saling peduli dengan sesama.

"Semoga kita bisa promosi culture dan heritage Indonesia, semoga anak muda bisa mengerti dan paham culture kami dari mana dan semoga kita bisa jadikan amal yang baik," ujar Natalie Airlangga Hartarto, Jumat (24/10/2025).

Putri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto ini menegaskan, tak ada batasan usia pelukis agar dapat memamerkan karya mereka di Warisan Jiwa. Bahkan, ada pelukis yang masih berusia 15 tahun yang memamerkan karyanya di pameran kedua yang digelar Cahaya Cita ini. Pameran pertama Cahaya Cita digelar setahun lalu.

Dari 110 lukisan, sudah terjual beberapa lukisan saat sebelum pembukaan. Nilai lukisan yang terjual mencapai Rp200 juta. Jika seluruh lukisan terjual dalam pameran ini, nilai total rupiah yang terkumpul sebanyak Rp 2,5 miliar. Sebagian besar hasil penjualan lukisan di pameran ini akan didonasikan untuk membantu pendirian klinik kesehatan di wilayah Cengkareng, Tangerang.

"Kami akan donasi untuk membangun klinik di area cengkareng dan kami akan mengadakan fasilitas seperti sunatan, seperti surgery (operasi) untuk katarak, dan untuk bibir sumbing," tutur Natalie.

