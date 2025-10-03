Pameran Macao Mega Sale Siap Memukau Warga Jakarta

jpnn.com, JAKARTA - Experience Macao Mega Sale bakal kembali memukau masyarakat Jakarta di Main Atrium Gandaria City Mall, Lantai Dasar, dari pada 9–12 Oktober 2025. Acara ini dirancang untuk menginspirasi wisatawan dalam merencanakan perjalanan mereka yang berkesan.

Tidak sekedar pameran, kegiatan ini juga menghadirkan pengalaman imersif yang menampilkan budaya Makau yang beragam, warisan sejarah yang menarik, penyajian kuliner yang khas, serta kemeriahan dan semaraknya suasana Makau.

Pameran tahun ini menampilkan Makau sebagai destinasi wisata kelas dunia, dengan keunikan perpaduan sisi Timur dan Barat dengan peninggalan warisan budaya yang beragam, atraksi yang modern, kuliner khas Makau yang lezat, dan hiburan yang meriah.

Acara ini juga menekankan reputasi Makau yang semakin berkembang sebagai destinasi wisata ramah Muslim, dengan beragam pilihan makanan halal dan pengalaman inklusif khususnya bagi pengunjung internasional.

Menghadirkan kemeriahan Makau, pameran kali ini mengusung tema seni piksel yang berwarna-warni, dilengkapi dengan aktivitas interaktif seperti wahana mesin capit boneka yang ekslusif, booth foto digital, dan simulator “Formular Motion”.

Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan souvenir unik dengan edisi terbatas yang menampilkan karakter viral Indonesia yang ikonik yaitu Tahilalats yang akan muncul bersama dengan maskot pariwisata Makau sendiri yaitu, Mak Mak.

Turut memeriahkan, atraksi panggung akan menghadirkan penampilan langsung dari penyanyi populer seperti Bernadya dan Maliq & D’Essentials serta sesi berbagi cerita bersama KOL, Ken & Grat, acara talk show komedi oleh Oza Rangkuti, serta pertunjukan menarik seperti tarian rakyat Portugis, pertunjukan wajah opera Sichuan, dan pertunjukan sulap, memastikan hiburan yang meriah sepanjang empat hari acara.

Aktivitas lainnya, mencakup sesi mencicipi makanan khas Portugis-Makau, permainan tanya jawab dengan undian berhadiah setiap harinya, dan kesempatan untuk mengumpulkan suvenir kolaborasi eksklusif ‘Mak Mak × Tahilalats’.