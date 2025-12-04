Pameran Potluck DKV IKJ 2025 Tampilkan Karya Seniman dari Berbagai Negara

Kamis, 04 Desember 2025 – 16:50 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Desain Komunikasi Visual (DKV) Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) Institut Kesenian Jakarta (IKJ) kembali menggelar agenda tahunan, Pameran Potluck.

Pameran mengangkat filosofi tradisi berbagi dan resmi dibuka pada Rabu, 3 Desember 2025.

Digelar di Galeri Sudjojono, Taman Ismail Marzuki (TIM) Jakarta, pameran Potluck akan berlangsung hingga 13 Desember 2025.

"Pameran ini hadir sebagai ruang merayakan keberagaman dunia DKV sekaligus sebagai arena dialog lintas batas, baik antar-akademisi, mahasiswa, alumni, maupun pelaku industri kreatif," kata Ketua Pameran Potluck 2025, Adityayoga M.Sn, Kamis (4/12).

Potluck 2025 menghadirkan karya dari mahasiswa, dosen, alumni, praktisi profesional, publik, serta kolaborator internasional dari berbagai institusi di Asia Tenggara.

Total sejumlah 190 orang seniman yang turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

"Kehadiran berbagai generasi kreator diharapkan memperkaya dialog desain dan memperluas jejaring kerja sama lintas negara," ujar Aditya.

Edisi tahun ini, Potluck mengusung tema besar “Re:Connect”. Tema menyoroti pentingnya menjalin ulang dan memperkuat hubungan lintas generasi, institusi, dan disiplin ilmu melalui bahasa visual.