Pameran Tenang Bersama Wuling Hadir di Mal Kelapa Gading dan Summarecon Bekasi

jpnn.com, JAKARTA - Warga Jakarta dan Bekasi kembali punya alasan mampir ke pusat perbelanjaan. Wuling Motors menggelar rangkaian pameran bertajuk “Tenang Bersama Wuling”.

Pameran berlangsung pada 11–15 Maret 2026 di dua lokasi sekaligus, yakni Mall Kelapa Gading 3 dan Summarecon Mall Bekasi 2.

Lewat pameran yang digelar di area The Forum dan The Ellipse tersebut, pengunjung bisa melihat langsung beragam lini kendaraan Wuling, mulai dari mobil bermesin konvensional hingga elektrifikasi.

Beberapa model yang dipamerkan antara lain Wuling Air ev, Wuling BinguoEV, Wuling Cloud EV, Wuling Darion, Wuling Alvez, hingga Wuling Almaz RS Hybrid.

Regional Sales Manager Wuling Motors, Fariz Adinata Ramadhani, mengatakan kegiatan menjadi cara perusahaan mendekatkan teknologi dan produk terbaru kepada konsumen di wilayah Jakarta dan Bekasi.

"Pengunjung tidak hanya melihat unit yang dipamerkan, tetapi juga bisa mencoba langsung beberapa model melalui sesi test drive yang disediakan di area mal," kata Fariz dalam keterangannya, Rabu (11/3).

Selain pengalaman berkendara, Wuling juga menyiapkan berbagai promo kepemilikan.

Seperti uang muka mulai Rp8 juta dengan cicilan dari kisaran Rp2 jutaan.