JPNN.com - Daerah

Pamit Nobar Persib Vs Persija, Remaja di Karawang Ditemukan Tewas di Sungai Citarum

Selasa, 12 Mei 2026 – 02:30 WIB
Polisi membawa mayat remaja yang terluka di bagian lehernya, ke RSUD Karawang untuk diautopsi. (ANTARA/HO-Polres Karawang)

jpnn.com - Pihak Polres Karawang menyelidiki kasus penemuan mayat seorang remaja dengan luka pada bagian leher di bantaran Sungai Citarum, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

"Petugas dari Polsek Batujaya dan Polres Karawang telah mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP (tempat kejadian perkara) atas penemuan mayat remaja laki-laki itu," kata Kasi Humas Polres Karawang Ipda Cep Wildan, di Karawang, Senin (11/5/2026).

Korban diketahui berinisial AF (15), tercatat sebagai seorang pelajar asal Desa Telukbango, Kecamatan Batujaya, Karawang.

Remaja itu pertama kali ditemukan dalam kondisi tak bernyawa oleh salah seorang warga bernama Obang Sobari pada Senin sekitar pukul 10.00 WIB.

Saat itu Obang sedang mencari jantung pisang di sekitar bantaran sungai, tapi tiba-tiba ia justru menemukan mayat korban.

Polisi yang menerima laporan penemuan mayat dari warga, langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan penanganan lebih lanjut.

Berdasarkan keterangan keluarga, korban sebelumnya berpamitan untuk menonton bareng pertandingan sepak bola Persib melawan Persija pada Minggu (10/5).

Korban keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX.

Polres Karawang menyelidiki kasus penemuan mayat seorang remaja dengan luka pada bagian leher di bantaran Sungai Citarum.

