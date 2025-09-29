Pamitan ke Paloh Sebelum Gabung PSI, Bestari Barus: Beliau Menitipan Doa dan Harapan

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Bestari Barus mengaku mengirim pesan ke Ketum NasDem Surya Paloh yang isinya berpamitan keluar parpol berkelir biru untuk bergabung ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

"Beliau (Surya Paloh, red) menjawab dengan sangat haru saya membacanya," kata dia kepada awak media, Senin (29/9).

Bestari mengatakan Paloh berpesan ke eks anggota DPRD Jakarta itu tetap memperjuangkan nasib rakyat di tempat baru.

"Beliau menitipkan doa dan harapan beliau, agar tetap mengedepankan nilai-nilai yang membanggakan untuk kemajuan, perjuangan ke depan, untuk masyarakat ke depan," kata Bestari.

Dia mengaku langsung merespons pesan Paloh yang meminta untuk memperjuangkan nasib rakyat di tempat baru.

"Saya jawab, kemudian, saya alhamdulillah saya, apa namanya, alhamdulillah, terima kasih atas restunya Bang Surya," ujarnya.

Dia menegaskan langkah pindah ke PSI bukan karena menerima nasib buruk selama di partai sebelumnya, yakni NasDem.

"Kami pindah bukan karena nasib buruk, tidak, tidak, sama sekali tidak, saya ingin, ini tantangan buat saya juga," kata dia.