Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

PAN Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Gus Dur, hingga Habibie

Senin, 10 November 2025 – 07:32 WIB
PAN Dukung Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto, Gus Dur, hingga Habibie - JPNN.COM
Wakil Ketua Umum DPP PAN sekaligus Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung langkah pemerintah memberikan gelar pahlawan nasional kepada para tokoh terpilih.

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menyebut pemberian gelar tersebut adalah penghargaan tertinggi negara pada mereka atas jasa dan perjuangannya dalam membela bangsa dan negara.

Tidak hanya bagi tokoh yang bersangkutan, gelar tersebut juga penghargaan luar biasa bagi seluruh keluarganya.

Baca Juga:

"Ada prosedur dan tahapan seleksi. Semua dilakukan secara terbuka. Semua orang boleh memberikan masukan dan pandangan. Pada akhirnya tentu ada ketetapan dan putusan siapa saja yang akan dianugerahi gelar pahlawan," kata Saleh, Minggu malam (9/11/2025).

Oleh karena itu, ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah 2010-2014 itu memandang pemberian gelar pahlawan nasional untuk sejumlah tokoh nasional tersebut tidak perlu diperdebatkan.

"Tidak perlu diperdebatkan. Toh, dewan seleksinya, kan, sudah memeriksa seluruh persyaratan. Dan hanya mereka yang loloslah yang akan diusulkan. Saya yakin, dewan seleksi tersebut pasti akan memberikan penilaian objektif, jujur, dan terbuka," tuturnya.

Baca Juga:

Saleh juga mendengar ada sejumlah tokoh yang akan menerima gelar pahlawan. Mereka antara lain adalah Gus Dur, Soeharto, dan BJ Habibie.

Selain itu, ada lagi sejumlah nama yang katanya sudah diusulkan dan lolos persyaratan dan bakal diumumkan Presiden Prabowo Subianto bersamaan secara kolektif pada Senin ini (10/11/2025).

Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mendukung pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto, Gus Dur, hingga BJ Habibie. Begini pendapatnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Soeharto  Gus Dur  Habibie  Pahlawan Nasional  PAN  Saleh Partaonan Daulay 
BERITA SOEHARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp