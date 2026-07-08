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JPNN.com - Nasional - Humaniora

PAN Ingatkan Histori soal Wacana Perubahan Nama Provinsi Jabar

Rabu, 08 Juli 2026 – 06:11 WIB
PAN Ingatkan Histori soal Wacana Perubahan Nama Provinsi Jabar - JPNN.COM
Ketua DPW PAN Jabar, Ahmad Najibi. Foto: source for jpnn

jpnn.com - Ketua DPW PAN Jabar Ahmad Najib Qodratuloh mengatakan usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, merupakan langkah yang sah sebagai bagian aspirasi masyarakat.

Menurut Najib, pro dan kontra terhadap usulan yang telah disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jawa Barat adalah hal yang lumrah dalam berdemokrasi.

Meski demikian, dia menekankan agar masyarakat Jawa Barat selaku pemilik daerah berhak penuh untuk menentukan identitas wilayah mereka sendiri.

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"Ini kan aspirasinya dari kelompok masyarakat, pasti didengarkan, apalagi aspirasinya dari pemilik rumah (warga Jabar). Pemilik rumah mau ganti nama jadi apa pun ya silakan, bebas dong," kata Najib dalam keterangannya, Selasa (7/7).

Terkait rencana perubahan nama tersebut, Najib mengingatkan seluruh anggota DPRD untuk tetap mendengarkan dan menyerap dinamika aspirasi yang ada di masyarakat.

Dia juga menjelaskan proses pembahasan wacana itu masih sangat panjang, sehingga PAN akan mengikuti seluruh tahapan yang ada.

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Termasuk juga menanti tanggapan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait usulan perubahan nama tersebut.

"PAN senantiasa mendengarkan aspirasi masyarakat terkait perubahan nama Jawa Barat menjadi Tatar Pasundan atau Sunda. Apakah nanti akan terealisasi atau tidak, kami ikuti prosesnya," ungkap dia.

Usulan perubahan nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda, merupakan langkah yang sah sebagai bagian aspirasi masyarakat.

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TAGS   PAN  Partai Amanat Nasional  Ahmad Najib Qodratullah  Provinsi Sunda  Jawa Barat 
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