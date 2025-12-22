PAN Jabar Ajak Kader Suarakan Kebenaran Lewat Medsos

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional (DPW PAN) Jawa Barat menggelar musyawarah daerah (musda) secara serentak, Minggu kemarin, 21 Desember 2025. Musda yang merupakan forum kekuasaan tertinggi partai di tingkat kabupaten/kota se-Jawa Barat.

Ketua DPW PAN Jawa Barat, Ahmad Najib Qodratullah memimpin langsung agenda partai sebagai tradisi lima tahunan itu.

Kenduri yang dinantikan seluruh kader PAN se-Jabar sempat dua kali tertunda selama dua pekan terakhir. Kali ini, disaksikan langsung Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan dan sekjennya Eko Patrio. Didampingi Waketum Viva Yoga Mauladi dan Bima Arya.

Ketua DPW PAN Jabar, Ahmad Najib tak semata menekankan aspek konsolidasi partai. Justru mengait perkembangan pesat teknologi informasi. Digitalisasi dan globalisasi, geliat integrasi dan interaksi berbagai bidang yang mendunia.

Najib mengajak seluruh kader PAN di Jawa Barat, hendaknya peka dalam menyampaikan kebenaran di lintasan bebas hambatan media sosial (medsos).

"Hindari narasi beraroma fitnah kebencian dan sara. Gunakan media sosial secara bijak bagi kepentingan pemajuan bangsa yang beradab," kata Najib Minggu (22/12) malam.

Musda yang digelar serentak, menandai 'tutup buku' periodisasi jabatan DPD PAN tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi Jawa Barat. Masa bakti 2020 - 2025. Dengan demikian, memasuki (tahun baru) 2026 DPD PAN di Jawa Barat dalam posisi fresh from the oven untuk memulai kinerja partai.

Melalui agenda musda, diharapkan proses rotasi kader dalam kelola organisasi bisa berjalan lebih baik. Di tingkat kabupaten/kota yang mencakup keberadaan dan keberlangsungan DPC (kecamatan).