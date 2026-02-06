Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

PAN & PKB Dukung Prabowo 2 Periode, PDIP: Setiap Partai Punya Kedaulatan Bersikap

Sabtu, 07 Februari 2026 – 00:28 WIB
PAN & PKB Dukung Prabowo 2 Periode, PDIP: Setiap Partai Punya Kedaulatan Bersikap - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto di area patung Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2). Foto: Aristo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya menghormati sikap PAN dan PKB yang menyatakan akan mendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk dua periode.

Dia berkata demikian saat ditanya wartawan setelah menghadiri acara peluncuran jersei Soekarno Run di kompleks GBK, Jakarta, Jumat (6/2).

"Setiap partai memiliki kedaulatan dan strategi di dalam menyampaikan sikap-sikap politiknya," kata Hasto, Jumat.

Baca Juga:

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut setiap partai punya kedaulatan untuk menyatakan dukungan ke sosok tertentu.

"PDIP tidak mencampuri, ya, rumah tangga setiap partai politik dan itu semua dihormati oleh PDIP, karena mereka di dalam menentukan sikap tentu saja melalui suatu kalkulasi, pertimbangan, dan juga kepentingan bangsa dan negara," ujar Hasto.

PDIP, kata pria kelahiran Yogyakarta itu, berharap kesejahteraan dan keadilan rakyat bisa terwujud ketika muncul dukungan partai-partai bagi Prabowo menjabat dua periode.

Baca Juga:

"Mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi, membangun kedaulatan di bidang pangan dan seluruh cita-cita yang mulia untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara," kata Hasto.

Awak media kemudian bertanya soal sikap PDIP untuk menyambut Piplres 2029, karena partai berkelir merah belum menentukan jagoan.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut setiap partai memiliki kedaulatan dalam menentukan sikap politik.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Presiden Prabowo  PAN  PKB  Prabowo 2 Periode  PDI Perjuangan  Hasto Kristiyanto 
BERITA PRESIDEN PRABOWO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp