PAN & PKB Dukung Prabowo 2 Periode, PDIP: Setiap Partai Punya Kedaulatan Bersikap

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut parpolnya menghormati sikap PAN dan PKB yang menyatakan akan mendukung Presiden RI Prabowo Subianto untuk dua periode.

Dia berkata demikian saat ditanya wartawan setelah menghadiri acara peluncuran jersei Soekarno Run di kompleks GBK, Jakarta, Jumat (6/2).

"Setiap partai memiliki kedaulatan dan strategi di dalam menyampaikan sikap-sikap politiknya," kata Hasto, Jumat.

Alumnus Universitas Pertahanan (Unhan) itu menyebut setiap partai punya kedaulatan untuk menyatakan dukungan ke sosok tertentu.

"PDIP tidak mencampuri, ya, rumah tangga setiap partai politik dan itu semua dihormati oleh PDIP, karena mereka di dalam menentukan sikap tentu saja melalui suatu kalkulasi, pertimbangan, dan juga kepentingan bangsa dan negara," ujar Hasto.

PDIP, kata pria kelahiran Yogyakarta itu, berharap kesejahteraan dan keadilan rakyat bisa terwujud ketika muncul dukungan partai-partai bagi Prabowo menjabat dua periode.

"Mencapai kemajuan pertumbuhan ekonomi, membangun kedaulatan di bidang pangan dan seluruh cita-cita yang mulia untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa dan negara," kata Hasto.

Awak media kemudian bertanya soal sikap PDIP untuk menyambut Piplres 2029, karena partai berkelir merah belum menentukan jagoan.