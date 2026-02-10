Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Pilpres

PAN & PKB Tegas Dukung Prabowo 2 Periode, PKS: Kami Belum Membahas

Selasa, 10 Februari 2026 – 15:03 WIB
Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid di Medan, Rabu (3/12). Komdigi DPP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menyebut partainya belum menentukan arah dukungan pada Pilpres 2029, karena belum ada keputusan Musyawarah Majelis Syura.

Hal demikian dikatakan Kholid menjawab pertanyaan awak media soal sikap beberapa partai yang mendukung Prabowo Subianto menjabat Presiden RI dua periode.

"Mengenai Pilpres 2029, di PKS belum ada pembahasan. DPP PKS tentu akan mengikuti keputusan dari Musyawarah Majelis Syura," kata dia ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Selasa (10/2).

Menurutnya, Majelis Syura PKS sampai kini tak pernah membuat rapat membahas Pilpres 2029, apalagi arah dukungan partai. 

"Kami akan mengikuti terkait pilpres hingga detik ini kami belum ada pembahasan," kata Kholid.

Legislator DPR RI itu menuturkan bahwa fokus PKS saat ini ialah komitmen menyukseskan program pemerintahan era Prabowo sampai 2029.

"PKS berkomitmen mendukung penuh keberhasilan Presiden Prabowo Subianto hingga 2029," kata Kholid.

Diketahui, tiga partai, yakni PAN, PKB, dan Golkar menyatakan mendukung Prabowo menjabat Presiden RI dua periode.

