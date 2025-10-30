Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik

PAN Respons Elektabilitas Menkeu Purbaya yang Tinggi

Kamis, 30 Oktober 2025 – 01:00 WIB
PAN Respons Elektabilitas Menkeu Purbaya yang Tinggi - JPNN.COM
Eddy Soeparno. Foto: dokumen JPNN.Com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno merespons elektabilitas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang tinggi berdasarkan lembaga survei.

Eddy berharap elektabilitas Purbaya seiring dengan kinerja di kabinet.

Semisal, katanya, Purbaya bisa membawa perekonomian Indonesia menyentuh target sebesar delapan persen.

Baca Juga:

"Mengangkat dan mendongkrak perekonomian kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 2028 mencapai delapan persen," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Eddy mengatakan Purbaya bisa memanfaatkan waktu dan dukungan masyarakat yang begitu besar untuk menuai hasil optimal di sektor ekonomi.

"Jadi, itu yang yang kami harapkan dan kami percaya bahwa pembantu-pembantu Presiden saat ini bekerja ekstra keras untuk mendukung program dan kegiatan Bapak Presiden, khususnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi," ujarnya.

Baca Juga:

PAN, kata Eddy, belum terpikirkan untuk menggaet Purbaya agar didorong menjadi kandidat pada 2029.

"Beliau, kan, profesional di bidang keuangan, sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara," ungkapnya.

Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno merespons elektabilitas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang tinggi berdasarkan lembaga survei.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PAN  Menkeu  Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa 
BERITA PAN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp