PAN Respons Elektabilitas Menkeu Purbaya yang Tinggi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno merespons elektabilitas Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa yang tinggi berdasarkan lembaga survei.

Eddy berharap elektabilitas Purbaya seiring dengan kinerja di kabinet.

Semisal, katanya, Purbaya bisa membawa perekonomian Indonesia menyentuh target sebesar delapan persen.

"Mengangkat dan mendongkrak perekonomian kita sesuai dengan arahan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 2028 mencapai delapan persen," kata dia kepada wartawan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/10).

Eddy mengatakan Purbaya bisa memanfaatkan waktu dan dukungan masyarakat yang begitu besar untuk menuai hasil optimal di sektor ekonomi.

"Jadi, itu yang yang kami harapkan dan kami percaya bahwa pembantu-pembantu Presiden saat ini bekerja ekstra keras untuk mendukung program dan kegiatan Bapak Presiden, khususnya mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi," ujarnya.

PAN, kata Eddy, belum terpikirkan untuk menggaet Purbaya agar didorong menjadi kandidat pada 2029.

"Beliau, kan, profesional di bidang keuangan, sekarang masuk ke birokrasi untuk mengurusi masalah perbendaharaan negara," ungkapnya.