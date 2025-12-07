PAN Salurkan Bantuan Senilai Rp 5 M untuk Korban Bencana di Sumatra

jpnn.com - Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban banjir bandang dan longsor di Sumatra.

Ketua Fraksi PAN DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa sampai hari ini PAN menggalang dana sebesar Rp 5 miliar.

Dana tersebut disalurkan untuk membantu korban bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Sampai hari ini telah terkumpul dana Rp 5 miliar murni hasil penggalangan internal dari keluarga besar PAN, mulai dari Fraksi DPR RI, DPP, DPW, sampai DPD. Semua bergerak cepat,” kata Putri, melalui siaran pers, Minggu (7/12/2025).

Putri mengatakan bahwa kader PAN di daerah terdampak sudah dan terus turun langsung untuk memastikan bantuan tersalurkan dengan baik.

"Kami ingin pastikan bantuannya tepat sasaran. Anggota DPR dari dapil terdampak dan ketua DPW setempat sudah berada di lapangan sejak hari-hari awal bencana," ujarnya.

Dia menyebut bahwa saat ini PAN telah mendirikan puluhan titik dapur umum, bantuan sembako, logistik darurat, dan ambulans yang siap siaga untuk evakuasi darurat.

Penyaluran dilakukan melalui struktur PAN di daerah bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan dan pemerintah setempat.