Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Pilkada

PAN Setuju Pilkada Tidak Langsung dengan Catatan Begini

Senin, 22 Desember 2025 – 19:53 WIB
PAN Setuju Pilkada Tidak Langsung dengan Catatan Begini - JPNN.COM
Waketum PAN yang juga Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Partai Amanat Nasional (PAN) setuju dengan gagasan pemilihan kepala daerah atau Pilkada tidak langsung tetapi dengan sejumlah catatan.

"PAN setuju Pilkada dilaksanakan secara tidak langsung, atau dipilih melalui DPRD, dengan catatan," kata Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi, Senin (22/12/2025).

Adapun catatannya, pertama, seluruh partai politik bersepakat bulat untuk menerima pilkada dilaksanakan tidak langsung.

Baca Juga:

Dengan demikian, proses pembahasan revisi UU pilkada tidak akan akan digunakan oleh parpol untuk berselancar menjaring suara rakyat.

"Kedua, tidak menimbulkan pro kontra secara tajam dan meluas di publik. Karena setiap pembahasan UU Pilkada memancing demonstrasi yang masif secara nasional," ujar Viva Yoga.

Via mengatakan bahwa secara hukum tata negara, UUD 1945 tidak menyebut secara eksplisit bahwa Pilkada dipilih langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD.

Baca Juga:

"Keduanya sama-sama konstitusional dan tidak melanggar hukum. Yang ditekankan adalah prosesnya harus demokratis," ucapnya.

Hal itu menurutnya diatur pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Waketum PAN Viva Yoga Mauladi menyebut PAN setuju Pilkada tidak langsung dengan beberapa catatan ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pilkada  Pilkada tidak langsung  Pilkada Dipilih DPRD  PAN  Viva Yoga Mauladi  Money politic  UU Pilkada 
BERITA PILKADA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp