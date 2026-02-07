Close Banner Apps JPNN.com
PAN Usul Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco Gerindra: Anggap Hiburan Buat Rakyat

Sabtu, 07 Februari 2026 – 14:52 WIB
PAN Usul Prabowo-Zulhas di 2029, Dasco Gerindra: Anggap Hiburan Buat Rakyat - JPNN.COM
Sufmi Dasco Ahmad soal dukungan PAN untuk Prabowo. Foto: JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Presiden RI Prabowo Subianto belum menentukan untuk berkontestasi pada Pilpres 2029.

Sebab, kata Wakil Ketua DPR RI itu, Prabowo perlu melihat hasil kerja periode pertama kepemimpinan di Indonesia sebelum memutuskan berkontestasi.

Hal demikian dikatakan Dasco menjawab awak media soal PAN yang mendukung Prabowo dua periode, lalu mengusulkan Zulhas sebagai cawapres pada 2029.

"Pasti akan menentukan langkah setelah melihat dalam periode pertama apakah pekerjaan dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan baik dan bermanfaat untuk rakyat banyak," kata Dasco, Sabtu.

Namun, dia menilai wacana memasangkan Prabowo dengan tokoh tertentu pada 2029 sebagai hiburan untuk rakyat dari sisi politik. 

"Ya, bahwa kemudian kami dengar di luar ada wacana-wacana dipasangkan dengan beberapa tokoh, ya, itu kami anggap sebagai wacana dan juga hiburan untuk rakyatlah, begitu," ujar dia.

Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Eddy Soeparno menyebut partainya bakal mendukung Prabowo Subianto agar Kepala Negara bisa maju pada Pilpres 2029.

Dia mengatakan PAN sudah terbiasa mendukung Prabowo pada pilpres, sehingga langkah tersebut akan terus dilakukan.

Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut Presiden RI Prabowo akan menentukan maju Pilpres 2029 setelah melihat kinerja periode pertama.

TAGS   Dasco Gerindra  Prabowo-zulhas 2029  Pilpres 2029  PAN dukung Prabowo 2 periode 
