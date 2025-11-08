Panas Bumi Menjanjikan, Direktur Eksekutif INDEF Sebut PGE Harus dapat Sokongan Kuat

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, Ph.D, menyatakan energi panas bumi memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama ekonomi nasional serta peningkatan bauran Energi Baru Terbarukan (EBT).

Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki cadangan panas bumi yang melimpah, sementara tren pembangunan energi global sudah semakin mengarah kepada penggunaan energi bersih.

“Energi fosil sudah makin terbatas. EBT menjadi tujuan global untuk transisi energi,” ujar Esther dalam keterangannya kepada media pada Selasa (4/11).

Menurut Esther, pengembangan energi terbarukan sangat penting untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional tersebut. Untuk bisa mencapainya, kata dia, dibutuhkan dukungan lebih lanjut untuk mengoptimalkan potensi panas bumi di Indonesia.

“Untuk mendorong masyarakat beralih ke energi baru terbarukan, perlu adanya insentif yang jelas. Selain itu, infrastruktur pendukungnya juga harus memadai,” ujarnya.

Lebih jauh Esther menyoroti juga kinerja dari PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGE) (IDX: PGEO) sebagai salah satu pemain utama dalam pengembangan panas bumi di Indonesia. Dalam Laporan Keuangan Kuartal III 2025, PGE menyampaikan rencana ekspansi untuk mencapai kapasitas 1 GW dalam 2-3 tahun ke depan dan 1,8 gigawatt/GW pada 2033.

Esther optimistis langkah yang direncanakan PGE tersebut dapat mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.

“Untuk mencapai target tersebut, PGE memerlukan dukungan pemerintah agar dapat mendorong akselerasi pengembangannya,” katanya.