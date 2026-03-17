JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Panas Ekstrem di Jakarta, Pramono Belum Merencanakan Hujan Buatan

Selasa, 17 Maret 2026 – 13:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Foto: Ryana Aryadita/dok. JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan belum ada rencana untuk memodifikasi cuaca dengan menurunkan hujan buatan.

Hujan buatan belum akan diturunkan meski Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi panas dengan suhu tinggi di ibu kota.

Bahkan, Pramono mengeklaim akan turun hujan dengan intensitas sedang saat Idulfitri nanti.

Baca Juga:

“Memang data BMKG menunjukkan sebelumnya itu cuacanya panas, tetapi pada saat Idulfitri ada kemungkinan curah hujan menengah,” ucap Pramono di Monas, Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3).

“Sehingga dengan demikian Jakarta masih belum memerlukan dibuat hujan buatan,” lanjutnya.

Sementara itu, Ketua Tim Kerja Prediksi dan Peringatan Dini Cuaca BMKG Ida Pramuwardani menuturkan bahwa BMKG memprediksi musim kemarau 2026 berpotensi datang lebih awal di sejumlah wilayah Indonesia.

Baca Juga:

Sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi masuk musim kemarau pada periode April diawali dari wilayah Nusa Tenggara kemudian secara bertahap ke wilayah Indonesia lainnya.

“Pada saat ini, musim kemarau sudah memasuki beberapa wilayah di Pulau Jawa, sehingga pola cuaca didominasi kondisi cerah hingga berawan tebal."

TAGS   Gubernur Pramono Anung  panas ekstrem Jakarta  hujan buatan  BMKG 
BERITA GUBERNUR PRAMONO ANUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
