Panas Menggetarkan! Persebaya Tampaknya Bisa Memukul Persib

jpnn.com - SURABAYA - Tukang Racik Persebaya Surabaya Bernardo Tavares menilai laga timnya melawan Persib Bandung pada pekan ke-24 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Senin (2/3) malam nanti, bukan sekadar adu taktik, tetapi juga ujian kebugaran, daya tahan, dan kekuatan mental.

Atmosfer panas khas GBT diyakini akan menyelimuti laga sarat gengsi itu.

Menatap pertandingan itu, Bajol Ijo -julukan Persebaya, menyambutnya dengan modal jadwal padat. Mereka baru saja menghadapi Bhayangkara FC, Persijap Jepara, dan PSM Makassar dalam rentang waktu berdekatan.

Namun, tak cuma Persebaya, semua tim termasuk Persib juga harus melakoni jadwal padat selama Ramadan.

Masa pemulihan pemain relatif singkat. Kondisi tersebut membuat tim pelatih harus cermat mengatur rotasi, menjaga kebugaran, serta memastikan setiap pemain siap tampil maksimal di laga krusial ini.

"Tidak mudah menjaga intensitas seperti ini selama 90 menit penuh. Namun, kami yakin bisa mempertahankannya setidaknya selama 40–45 menit dengan konsistensi dan fokus. Melawan Persib akan jadi pembuktian, apakah kami mampu menjalankannya sesuai rencana," kata Tavares.

Menurut pelatih asal Portugal itu, komposisi terbaik akan diturunkan demi menjaga keseimbangan permainan. Ia ingin timnya tetap solid saat menyerang maupun bertahan, tanpa kehilangan kontrol di tengah tekanan pertandingan besar.

"Saya percaya kepada para pemain saya, dan saya yakin mereka akan memberikan segalanya untuk meraih hasil maksimal,” ujar Tavares.