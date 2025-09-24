Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga

Panaskan Mesin Menjelang SEA Games 2025, Rivan Nurmulki Main di Vietnam

Rabu, 24 September 2025 – 14:36 WIB
Pevoli Rivan Nurmulki saat berlaga pada ajang Livoli Divisi Utama 2023 bersama Samator. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Pevoli Rivan Nurmulki akan melanjutkan karier bermain di Liga Voli Vietnam setelah dikontrak tim The Cong.

Klub asal Hanoi tersebut menjadi pelabuhan baru pemain kelahiran 16 Juli 1995 itu setelah sebelumnya bermain bersama Wolfdogs Nagoya di kompetisi voli Jepang.

Belum diketahui berapa besar kontrak yang akan diterima pemain asal Jambi tersebut.

Manajer Rivan yakni Wibi Anhari masih bungkam saat ditanya berapa lama pemain jebolan Samator itu di Negeri Paman Ho.

Sejauh ini banyak tim yang antre mendapatkan jasa Rivan Nurmulki setelah memiliki kemampuan di atas rata-rata.

The Cong akan menjadi tim baru Rivan di luar negeri setelah sebelumnya sukses bersama Nakhon Ratchasima The Mall (Thailand), VC Nagano Tridents dan Wolfdogs Nagoya (Jepang).

Menarik ditunggu kiprah Rivan Nurmulki di kompetisi voli Vietnam bersama skuad asuhan Van Thai Anh.

Rivan nantinya akan bersaing dengan dua pemain asal Kuba yakni Alejandro Rodriguez Fuentes serta Victor Andreu Flores.

Rivan Nurmulki akan melanjutkan karier bermain di Liga Voli Vietnam setelah dikontrak tim The Cong.

