Panasonic Hadirkan Modern Living & Building Terintegrasi di IndoBuildTech Expo 2026

jpnn.com, JAKARTA - Seiring berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap hunian dan bangunan yang makin cerdas, nyaman, dan berkelanjutan, solusi yang dibutuhkan tidak lagi sebatas produk, melainkan sebuah ekosistem yang saling terintegrasi.

Menjawab kebutuhan tersebut, Panasonic Gobel Indonesia kembali berpartisipasi dalam IndoBuildTech Expo 2026, pameran material bangunan, arsitektur, dan interior terbesar di Indonesia yang berlangsung pada 8–12 Juli 2026 di ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Melalui booth interaktif, Panasonic menampilkan ekosistem produk yang dirancang untuk memberikan kenyamanan, efisiensi, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat maupun pelaku industri.

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Berbeda dari tahun sebelumnya, kehadiran Panasonic di IndoBuildTech Expo 2026 menghadirkan portofolio solusi yang semakin lengkap. Selain menampilkan Residential Air Conditioner (RAC), Commercial Air Conditioner (CAC), Indoor Air Quality (IAQ) yang masuk ke dalam kategori Heating, Ventilation, and Air Conditioning (HVAC), Water Purification System serta Lighting & Switch.

Salah satu sorotan utama pada pameran tahun ini Panasonic juga menghadirkan area khusus Built-In Kitchen yang menampilkan berbagai produk premium, termasuk kulkas Made in Japan seri Albero Brown dan XZ590, serta rangkaian perangkat dapur terintegrasi. Kehadiran lini ini melengkapi solusi living and building Panasonic dengan menghadirkan dapur modern yang mengutamakan fungsionalitas tanpa mengesampingkan estetika.

Selain sukses memikat pengunjung pameran dan menyabet penghargaan "Best Immersive Booth Design" dari pihak penyelenggara IndoBuildTech Expo 2026 atas konsep stannya yang interaktif, Panasonic juga kembali menorehkan prestasi di tingkat global.

Pencapaian internasional ini diraih melalui penghargaan desain produk yang diberikan oleh salah satu asosiasi bergengsi di Jerman, yaitu Red Dot Award 2026 untuk produk NATARIGA. Penghargaan tersebut diberikan setelah melalui proses penilaian yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kualitas desain, inovasi, ergonomi, keberlanjutan, hingga pengalaman pengguna.

Pengakuan dari komunitas desain internasional ini makin memperkuat posisi Panasonic sebagai merek yang terus menghadirkan solusi kelistrikan dengan standar global.