Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Panda Bond Bukan Obat Penawar 'Rupiah yang Sakit', Ini Faktanya

Jumat, 08 Mei 2026 – 20:07 WIB
Panda Bond Bukan Obat Penawar 'Rupiah yang Sakit', Ini Faktanya - JPNN.COM
Penerbitan instrumen utang Panda Bond oleh pemerintah Indonesia diprediksi tidak akan memberikan dampak penguatan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Penerbitan instrumen utang Panda Bond oleh pemerintah Indonesia diprediksi tidak akan memberikan dampak penguatan yang signifikan terhadap nilai tukar rupiah.

Pengamat pasar uang dan komoditas, Ibrahim Assuaibi menyatakan efektivitas instrumen ini terhadap stabilitas mata uang domestik masih terbatas oleh kondisi ketergantungan pasar global.

Ibrahim menilai selama harga minyak mentah dunia masih tinggi, tekanan terhadap Rupiah akan tetap membayangi.

Baca Juga:

Hal ini dikarenakan transaksi minyak mentah di pasar internasional masih menggunakan mata uang dolar AS sebagai standar utama pembayaran.

"Nah dari situlah kebutuhan dolar kita cukup besar. Berarti apa? Berarti dengan diversifikasi surat utang negara dilempar adalah ke Tiongkok bukan serta-merta

rupiah ini akan menguat," kata Ibrahim kepada Jpnn.com, Jumat (8/5).

Baca Juga:

Saat ini, Indonesia hanya mampu memproduksi 600 ribu barel per hari, sehingga kekurangan 1,5 juta barel harus diimpor menggunakan dolar.

Situasi ini membuat rupiah akan tetap melemah selama harga komoditas energi tersebut terus mengalami kenaikan.

Penerbitan instrumen utang Panda Bond oleh pemerintah Indonesia diprediksi tidak akan memberikan dampak penguatan yang signifikan terhadap nilai tukar Rupiah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Panda Bond  Dolar  rupiah  nilai tukar rupiah  Investor Asing  investor  Surat Utang 
BERITA PANDA BOND LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp