Pandawa, Surga Kuliner Halal Indonesia di Tengah Sydney

Rabu, 15 Oktober 2025 – 18:28 WIB

jpnn.com, SYDNEY - Di tengah hiruk pikuk kawasan bisnis kota Sydney, hadir sebuah ruang yang membawa pulang kenangan rasa Indonesia yakni Restoran Pandawa.

Restoran yang beralamat di 220 Pitt Street Sydney CBD menghadirkan suasana Tanah Air yang penuh kehangatan bagi pengunjung sejak langkah pertama.

Konsumen disambut mulai dari ornamen khas Nusantara hingga aroma masakan yang langsung menggugah selera.

Pandawa bukan sekadar tempat makan. Restoran tersebut menghadirkan pengalaman kuliner yang merayakan warisan budaya Indonesia, dari segi rasa, penyajian, maupun suasana.

Menu yang disajikan dirancang sedekat mungkin dengan aslinya, menghadirkan hidangan yang selama ini dirindukan oleh diaspora dan pencinta masakan Indonesia di Australia.

Setiap elemen di Pandawa menunjukkan kesungguhan dalam menjaga keaslian, dari Nasi Bungkus beralas daun pisang dengan aneka lauk tradisional, Nasi Padang, hingga Nasi Kapau Minang lengkap dengan Gulai Tambusu, Gulai Cubadak, Gulai Tunjang, dan Paru Balado.

Hidangan lain seperti Ayam Geprek Cobek, Nasi Uduk, Nasi Kuning, Nasi Bebek Goreng, Ayam Goreng Kremes, Ketoprak, Batagor, Bakso Pandawa, Sop Buntut, Sate Ayam Tretes, Soto Betawi, Soto Ayam, Rawon, Gado-Gado dan Ikan Bakar Jimbaran Sambal Matah juga hadir dengan cita rasa yang mengikuti tradisi kuliner asli di Indonesia.

Soal hidangan penutup, Pandawa menyajikan berbagai minuman khas yang menyegarkan dan penuh nostalgia, mulai dari Es Cendol, Es Doger, Es Teler, dan varian lainnya.