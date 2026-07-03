Pandawa Warung Kopi: Saat Rindu Menjelma Rasa dan Sydney Menjadi Indonesia

jpnn.com, SYDNEY - Di lantai dasar gedung ikonik Wesley Mission, 220 Pitt Street, CBD Sydney, sebuah aroma menyeruak. Bukan aroma kopi biasa. Ini adalah aroma revolusi. Aroma kebanggaan. Aroma Indonesia yang akhirnya mengklaim tempatnya di jantung kota paling kosmopolitan di Australia Selatan.

Pandawa Warung Kopi Halal, resmi dibuka. Bukan dengan gunting pita biasa, tetapi dengan kehadiran tiga pilar kenegaraan: Prof. Dr. KH Ma'ruf Amin, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia; Dr. Siswo Pramono, Duta Besar RI untuk Australia; dan Pendekar Leonard Sondakh, Konsul Jenderal RI untuk NSW. Ketika seorang kiai, seorang diplomat, dan seorang pendekar bersatu di sebuah warung kopi, Anda tahu bahwa ini bukan sekadar bisnis kuliner. Ini adalah misi.

Siapa yang berani membawa Indonesia ke meja dunia? Tiga nama yang kini wajib diingat: Sugiarto Wijono, Lily Tenacious Wijono, dan Antonius Auwyang.

Trio ini bukan pendatang baru. Mereka adalah arsitek di balik fenomena Pandawa Nasi Bungkus - restoran halal yang meledak di Sydney dengan rating Google 4,9 dari lebih dari 10.000 ulasan, membuat nasi bungkus yang tadinya makanan sederhana menjadi ikon kuliner yang dikejar foodies dari seluruh penjuru kota. SMH Good Food menyebutnya 'hidden CBD spot' yang menyajikan 30 varian rasa dalam kemasan daun pisang yang menggugah selera.

Kini, setelah menaklukkan lidah Sydney dengan nasi bungkus, mereka melanjutkan ekspansi: dari perut, ke hati, melalui secangkir kopi.

Banyak kedai kopi di Sydney. Tapi berapa yang benar-benar membawa jiwa Indonesia dalam setiap tegukan?

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Pandawa tidak main-main. Mereka menyajikan kopi Arabika spesial pilihan yang dibawa langsung dari Indonesia, tanah yang telah memproduksi kopi sejak abad ke-17, ketika Belanda memperkenalkan biji kopi Yaman ke Jawa. Kopi Indonesia terkenal dengan metode giling basah yang menghasilkan profil rasa unik: body kental, asam rendah, dan nuansa earthy yang mendalam, cedar, dark chocolate, dan jejak hutan tropis yang tak bisa ditiru.

Ini bukan kopi yang Anda minum sambil menunggu meeting Ini kopi yang memaksa Anda berhenti. Menghirup. Menutup mata. Dan merasa entah kenapa sedikit lebih dekat dengan rumah.