Pandemi COVID-19 Bikin RI Belajar soal Stok Pangan

jpnn.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa Indonesia kini telah memasuki fase kemandirian pangan dan tidak lagi bergantung pada pasokan dari bangsa lain.

Prabowo menyebut hanya dalam waktu satu tahun sejak dirinya dilantik, Indonesia berhasil mencapai swasembada beras dan pangan, melampaui target awal yang dipatok selama empat tahun.

"Indonesia sudah swasembada satu tahun, kami sudah berdiri di atas kaki sendiri satu tahun, Indonesia tidak tergantung bangsa-bangsa lain," ujar Prabowo dikutip Kamis (8/1)

Presiden mengatakan bahwa kemerdekaan suatu bangsa tidak akan pernah utuh apabila kebutuhan pangannya masih bergantung pada negara lain.

Dia mengingatkan pengalaman Indonesia di era COVID-19 ketika sejumlah negara produsen beras enggan menjual stoknya.

Karena itu, dari COVID-19 itu menjadi pelajaran penting bagi bangsa untuk tidak lengah dan tidak bergantung pada pihak luar.

Terutama dalam pemenuhan pangan, energi, dan bahan bakar.

Presiden Prabowo menuturkan peristiwa tersebut menjadi peringatan serius atau “lampu kuning” bagi Indonesia agar berdiri di atas kaki sendiri.