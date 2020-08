Pandemi Covid-19 Jadi Berkah Bagi Industri Gim

jpnn.com - Analis industri di NPD Group menyebut, pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh dunia rupanya membawa keuntungan besar bagi pasar gim Amerika Serikat (AS).

NDP Group melaporkan, gamers di Amerika Serikat masih bisa mengeluarkan uang untuk membeli perangkat gim.

Malah terjadi peningkatan di industri gim selama pandemi ketimbang periode sebelumnya.

Dikutip dari laman Engadget, Selasa (11/8), riset NPD Group menyebut, total belanja gim pada kuartal kedua tahun 2020 mencapai USD 11,6 miliar atau sekitar Rp170 triliun.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan 30 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.

Menurut NPD Group, penjualan konsol gim terbanyak masih dipegang oleh Nintendo Switch, Xbox One dan PlayStation 4.

Tak hanya dari perangkat, tren penjualan juga meningkat pada kategori aksesori, mencapai 50 persen dibanding tahun lalu.

Adapun judul gim yang turut mendorong lonjakan tersebut seperti Fantasy VII: Remake dan The Last of Us Part II, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Call of Duty: Warzone, Grand Theft Auto V, Mario Kart 8: Deluxe dan Minecraft. (ddy/jpnn)