JPNN.com - Teknologi - Komunikasi

PANDI Sebut Developerday 2025 Buktikan Ekosistem Digital di RI Semakin Matang

Sabtu, 20 September 2025 – 00:52 WIB
PANDI Sebut Developerday 2025 Buktikan Ekosistem Digital di RI Semakin Matang - JPNN.COM
Ilustrasi, Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). Foto: PANDI

jpnn.com, JAKARTA - Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) sukses menggelar kompetisi Developerday 2025 di Jakarta beberapa waktu lalu.

Ajang itu merupakan bagian rangkaian besar .idFest 2025 yang digelar Pandi mulai 14 Juli hingga 17 September.

Mengusung tema 'Developing the Nation' acara itu membawa semangat untuk mengubah ide-ide brilian menjadi solusi nyata bagi bangsa.

Ketua PANDI John Sihar Simanjuntak mengatakan DeveloperDay 2025 ini dilakukan dalam rangka mengembangkan talenta-talenta digital yang berbakat di Indonesia.

"Ini sekaligus sebagai wujud nyata peran Pandi bersama FTII dan ASPILUKI untuk berkontribusi dalam pembangunan ekosistem digital di Indonesia,” ujar John dalam siaran persnya, Jumat (19/9).

Dia menambahkan seluruh finalis tidak hanya memikirkan inovasi yang menarik secara teknis, tetapi juga berdampak sosial, ekonomis, dan bahkan kulturan.

Menurut dia, kompetisi Developerday 2025 membuktikan bahwa ekosistem digital Indonesia semakin matang, dengan generasi muda yang siap memberi kontribusi di level nasional maupun global.

Selain menjadi ajang kompetisi, Developerday juga membuka ruang diskusi antara para finalis, juri, dan komunitas teknologi.

TAGS   PANDI  Developerday  idFest 2025  ekosistem digital 
