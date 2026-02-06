Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment

Pandji Bakal Sampaikan yang Seru Seusai Diperiksa Polisi Sore Ini

Jumat, 06 Februari 2026 – 13:52 WIB
Pandji Bakal Sampaikan yang Seru Seusai Diperiksa Polisi Sore Ini - JPNN.COM
Komika Pandji Pragiwaksono dan kuasa hukumnya, Haris Azhar di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026). Foto: ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Pandji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terkait kasus laporan materi pertunjukan Mens Rea pada aplikasi Netflix.

Sang Komika tiba di Polda Metro Jaya didampingi Haris Azhar sekitar pukul 10.16 WIB.

"Pagi ini, kami datang sebagaimana berita-berita sebelumnya, ini undangan klarifikasi. Kalau klarifikasi itu, dia bukan satu mekanisme yang sangat ketat. Ini masih ngobrol-ngobrol, kurang lebih dari polisi kepada kami yang diundang," kata Haris.

Baca Juga:

Sementara Pandji tidak banyak berkomentar. Ia hanya mengatakan persiapannya hanya sudah sarapan dan minum kopi.

"Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah melewati prosesnya. Nanti ketemu lagi sore. Oke. Thank you," ucap Pandji.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap komika atau pelawak tunggal Pandji Pragiwaksono (PP) pada Jumat (6/2) terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya.

Baca Juga:

"Saudara PP diminta untuk hadir klarifikasi pada Jumat (6/2) pukul 10.00 WIB," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa.

Panggilan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut atas lima laporan polisi yang telah diterima sebelumnya, dan diharapkan yang bersangkutan dapat hadir serta melakukan klarifikasi.

Pandji Pragiwaksono memenuhi undangan klarifikasi Polda Metro Jaya terkait kasus laporan materi pertunjukan Mens Rea pada aplikasi Netflix.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pandji  Pandji Pragiwaksono  mens rea  Komika  Netflix 
BERITA PANDJI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp